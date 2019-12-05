В Перми из-за ДТП на Красавинском мосту образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-05T14:59:08+03:00

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В Перми на Красавинском мосту образовалась огромная пробка. Очевидцы поделились видео затора в социальных сетях. Многокилометровая пробка собралась на Красавинском мосту в сторону Закамска.

По сообщению очевидцев, машины стоят из-за ДТП. На мосту столкнулись два КамАза. Грузовики полностью перекрыли дорогу.

О причинах аварии и пострадавших не сообщается

Напомним, ранее мы писали о том, что в лобовом столкновении на трассе в Прикамье погибли 4 человека. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на трассе Оса-Чернушка. По предварительной информации, 43-летний житель Уфы на иномарке «Киа Рио» выехал на встречку в районе действия знака «Обгон запрещен» и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной».

ИСТОЧНИК KP.RU