МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер и снег
Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с
Из-за неблагоприятной погоды возможны обрывы линий электропередачФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В ГУ МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Перми и Пермском крае в ближайшие дни. По данным ведомства, на территории края возможна облачная погода, сильный снег, метель, местами снег, переходящий в дождь.
Кроме того, прогнозируется появление гололеда и сильных изморозевых отложений. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15, с повышением к утру до -3,-8, днем +1,-4.
Из-за неблагоприятной погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, пробки на дорогах.
ИСТОЧНИК KP.RU