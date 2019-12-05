2019-12-05T14:36:41+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный ветер и снег

Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с
Лилия Абибулаева
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Из-за неблагоприятной погоды возможны обрывы линий электропередачИз-за неблагоприятной погоды возможны обрывы линий электропередачФото: Василий Вахрин
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В ГУ МЧС предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях в Перми и Пермском крае в ближайшие дни. По данным ведомства, на территории края возможна облачная погода, сильный снег, метель, местами снег, переходящий в дождь.

Кроме того, прогнозируется появление гололеда и сильных изморозевых отложений. Порывы ветра могут достигать 20 м/с. Температура воздуха ночью -10,-15, с повышением к утру до -3,-8, днем +1,-4.

Из-за неблагоприятной погоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, пробки на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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