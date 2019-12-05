2019-12-05T14:12:03+03:00
Общество

В Перми стало больше точек продажи транспортных карт

Количество пунктов увеличилось до 39
Лилия Абибулаева
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Купить карту можно за 50 рублейКупить карту можно за 50 рублейФото: архив "КП"
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С начала декабря в Перми началась продажа транспортных карт. Сейчас карту можно приобрести в 39 пунктах.

Льготные и нельготные пассажиры могут купить карту не только в «Почтобанке», но и в «Центральных кассах».

В мэрии отмечают, что выбрать пункт покупки можно по территориальному принципу или по принципу загруженности. Полный список точек продажи транспортных карт представлен на сайте "КП-Пермь"

Купить карту можно за 50 рублей, а после этого нужно будет ее пополнить не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях «Почтобанка» или через онлайн сервисы Сбербанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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