В Перми стало больше точек продажи транспортных карт
С начала декабря в Перми началась продажа транспортных карт. Сейчас карту можно приобрести в 39 пунктах.
Льготные и нельготные пассажиры могут купить карту не только в «Почтобанке», но и в «Центральных кассах».
В мэрии отмечают, что выбрать пункт покупки можно по территориальному принципу или по принципу загруженности. Полный список точек продажи транспортных карт представлен на сайте "КП-Пермь"
Купить карту можно за 50 рублей, а после этого нужно будет ее пополнить не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях «Почтобанка» или через онлайн сервисы Сбербанка.
ИСТОЧНИК KP.RU