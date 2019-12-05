2019-12-05T13:13:00+03:00
Происшествия

Стало известно, из какого ружья стрелял по прохожим бизнесмен в Перми

Будут проведены баллистические экспертизы
Андрей МАТЛИНЛилия Абибулаева
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Ружье может стоить от 70 до 200 тысяч рублейРужье может стоить от 70 до 200 тысяч рублей
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Пермяк в состоянии наркотическом опьянении стал обстреливать из ружья прохожих. Одна женщина погибла, два человека ранены. ЧП произошло рано утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми.

50-летнего мужчину задержали. Призадержании травму получил один из сотрудников Росгвардии. В квартире провели обыск. Сейчас ему избирают меру пресечения.

У стрелка изъяли дорогое самозарядное одноствольное ружье фирмы «Бинелли». «Итальянский Калашников», как его называют в охотничьих кругах, может стоить от 70 до 200 тысяч рублей. При выстреле это оружие перезаряжается, выбрасывает пустую гильзу и вновь готово к стрельбе.

Следователи осмотрят ружье в присутствии экспертов. Назначены баллистические экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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