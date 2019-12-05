2019-12-05T12:28:45+03:00
Общество

Житель Прикамья стал затворником, чтобы не платить алименты

Мужчина выходил из дома только ночью
Лилия Абибулаева
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Должника сдали соседиДолжника сдали соседиФото: Василий Вахрин
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В отделе судебных приставов было исполнительное производство в отношении жителя Краснокамска. Мужчина задолжал по алиментам 600 тысяч рублей.

На содержание 14-летнего сына мужчина должен был отчислять четвертую часть своей зарплаты, но о ребенке мужчина предпочел забыть. Житель Краснокамска не работал и скрывался от приставов.

Мужчина разработал план. Он решил стать затворником днем и выходить из дома только ночью.

Но план мужчины не сработал, так как у соседей должника по коммунальной квартире был запасной ключ от его комнаты. Увидев судебных приставов, должник заметался по комнате, однако бежать ему было некуда. Суд назначил мужчине наказание в виде 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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