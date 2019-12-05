2019-12-05T12:45:18+03:00
Звезды

«Мой дом в Перми». О чем говорил Теодор Курентзис на встрече с пермяками

На встречу зарегистрировались 900 человек, но зал вместил только 200
Лилия Абибулаева
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Теодор Курентзис отвечал на вопросы зрителей о детстве, стихах и музыке, о красоте и искусстве, о мечтах и планах. Фото: пресс-служба министерства культурыТеодор Курентзис отвечал на вопросы зрителей о детстве, стихах и музыке, о красоте и искусстве, о мечтах и планах. Фото: пресс-служба министерства культуры
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В среду, 4 декабря, в Перми прошла встреча с художественным руководителем Дягилевского фестиваля Теодором Курентзисом.

Вход на творческий вечер был свободный, но необходима была регистрация. Заявки подали 900 человек, но побеседовать с мэтром смогли только 200 - больше зал частной филармонии «Триумф» вместить не смог.

В течение вечера Теодор Курентзис отвечал на вопросы зрителей о детстве, стихах и музыке, о красоте и искусстве, о мечтах и планах.

Маэстро поблагодарил пермяков за встречу и отметил, что очень любит Пермь. Теодор считает, что у города большой потенциал.

– В мире много прекрасных городов, но мой дом в Перми. Я не мог не воспользоваться случаем, чтобы встретиться с вами, приехав домой после длинного тура. Я считаю, что пермский зритель сейчас самый важный зритель для музыкальной культуры России. Возможно я немного субъективен, но люди, которые меня окружают, музыканты musicAeterna, говорят тоже самое: здесь происходит воспитание современного зрителя. Я считаю, те 8 лет, которые мы здесь провели, это только начало большого пути, который зритель должен пройти. Пермь – по-прежнему «план Б» будущего русской культуры. И этот план по-прежнему для меня важен.

Он также отметил, что Дягилевский фестиваль необходим городу для развития, поэтому сотрудничество фестиваля и театра оперы и балеты очень важно.

Министр культуры Вячеслав Торчинский также отметил важность Дягилевского фестиваля для будущего Перми. Кроме того, он подчеркнул, что уже юридически закреплено, что руководителем фестиваля будет Теодор Курентзис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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