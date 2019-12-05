2019-12-05T11:43:36+03:00
Общество

Активистка ПМЦ рассказала, чем опасны батарейки и как их можно утилизировать

Сейчас в городе есть минимум два пункта сбора батареек
Елена КОНОВА
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Батарейка разлагается 100 летБатарейка разлагается 100 летФото: Сергей ТРЕТЬЯКОВ
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Алеся Силка, координатор экологического направления в Пермском Молодежном Центре, рассказала о своей работе. Недавно в рамках проекта «ЭкоЛогично» активисты провели акцию «Конфету за батарейку».

- Мы не ожидали, что объем отходов будет настолько большой, по итогу акции подсчитано около 300 кг использованных батареек, - рассказала Алеся. - Их рассортировали по 5-литровым бутылкам, а дальше батарейки забрали наши партнеры. Мы заключаем договор, они сами увозят батарейки на переработку в Челябинск, у них имеется специальное разрешение на обращение с этим видом отходов. Утилизация оплачивается из личных средств правления Пермского Молодёжного Центра.

Алеся подчеркнула, что одна батарейка способна загрязнить до 20 кв.м. почвы и до 4 кубометров воды. А срок распада веществ составляет 100 лет.

- На данный момент мы открыли два пункта сбора - один находится в Пермском Политехе, а второй во Дворце Молодежи, куда ежедневно можно привезти свои старые батарейки, - сообщила Алеся. - Кроме того, есть приложение для мобильных «Чистая Пермь» с картой точек приема батареек, пластика и макулатуры. Приложение пока доступно только для android, но скоро появится и для iOS. Можно погуглить «пункты сбора батареек Пермь», там есть адреса точек. Также мы занимаемся беспорядками на контейнерных площадках, фиксируем актуальную для нашего экологического проекта информацию из СМИ. Л

ИСТОЧНИК KP.RU

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