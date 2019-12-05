Чтобы выехать в Таиланд, пермяку пришлось заплатить 300 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-05T12:21:48+03:00

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Житель Перми решил отдохнуть вместе с семьей в Таиланде. Билеты куплены, чемоданы почти собраны, но отпуск был под угрозой срыва.

Причиной тому, уголовное преступление и штраф в размере 300 тысяч рублей. Пермяка признали виновным в незаконной вырубке деревьев. Мужчину приговорили к условному сроку и штрафу. Выплачивать долг он не спешил, от приставов тщательно скрывался.

Сотрудники УФССП по Пермскому краю, ограничили право выезда пермяка за пределы РФ, а также вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий с автомобилем должника.

Мужчина узнал о мерах, которые приняли приставы, когда решил продать машины, чтобы полететь в отпуск. Долг пермяку пришлось заплатить в полном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU