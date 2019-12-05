2019-12-05T11:29:48+03:00
Общество

В Перми за год отремонтировали 4 учреждения культуры

Также в этом году открылись две современные библиотеки
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Ремонт ТЮЗа был приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения.Фото: администрация ПермиРемонт ТЮЗа был приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения.Фото: администрация Перми
Изменить размер текста:

За год в Перми провели ремонт в 4 учреждениях культуры. Так, Театр юного зрителя в новом театральном сезоне встречает гостей новой сценой. А в зрительном зале установлены новые кресла-транспформеры. Отремонтирован костюмерный, осветительный, монтировочный и другие цеха театра. Реконструкцию провели и во внутреннем дворе театра. Ремонт был приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

В конце октября после масштабной реконструкции зрительного зала открылся Дворец культуры им. Калинина. Теперь зал на 600 мест оснащен современными театральными креслами, в том числе для маломобильных групп населения, «одеждой» и автоматической механикой сцены.

Также в этом году в Перми появились две современные библиотеки: библиотека №8 им. Николая Островского в Орджоникидзевском районе и библиотека №1 им. Льва Толстого в Свердловском районе.

Фото: администрация Перми

Фото: администрация Перми

В следующем году планируют начать реконструкции Дворца молодежи и создание третьей модельной библиотеки на площадке библиотеки №14 им. Лермонтова (ул. Калинина, 74) в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье женщина на инвалидной коляске сломала обе руки, пытаясь попасть в администрацию
Стало известно, из какого ружья стрелял по прохожим бизнесмен в Перми
В Перми наградили лауреатов премии «Преодоление»
Житель Прикамья стал затворником, чтобы не платить алименты
«Мой дом в Перми». О чем говорил Теодор Курентзис на встрече с пермяками
Активистка ПМЦ рассказала, чем опасны батарейки и как их можно утилизировать
Чтобы выехать в Таиланд, пермяку пришлось заплатить 300 тысяч рублей
В Перми в торговом центре «Гостиный двор» нашли нарушения пожарной безопасности
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
В августе 2020 года в пермском аэропорту планируют запустить телетрапы
В Пермяк ограбил свою сожительницу в магазине
«Машины превратились в металлолом». В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погибли 4 человека
Жители Мотовилихи объединяются в садовые товарищества, чтобы узаконить свое жилье
В Перми почтут память погибших в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Прикамье мужчина изнасиловал 26-летнюю знакомую
В Прикамье автоледи сбила 10-летнюю девочку
В Перми на ремонт путепровода на выезде из Закамска выделят почти 71 миллион рублей
В Пермском крае 23-летнего парня осудят за секс со школьницей
В квартире в центре Перми обнаружили тело женщины
В Прикамье осудят двух мужчин, убивших женщину на кухне после ссоры
Пермяк убил свою девушку топором на берегу реки
Следственный комитет показал видео с места стрельбы в Перми
В Перми начали строить ледовый городок на эспланаде
Семье женщины, убитой во время стрельбы в Перми, выплатят 500 тысяч рублей
Следователи опубликовали видео из квартиры пермяка, который устроил стрельбу по прохожим
В помощь тяжелобольным детям в Перми запустили акцию «1 репост-1 рубль»