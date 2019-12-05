В Перми за год отремонтировали 4 учреждения культуры

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-05T11:29:48+03:00

Ремонт ТЮЗа был приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения.Фото: администрация Перми

Также в этом году открылись две современные библиотеки

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За год в Перми провели ремонт в 4 учреждениях культуры. Так, Театр юного зрителя в новом театральном сезоне встречает гостей новой сценой. А в зрительном зале установлены новые кресла-транспформеры. Отремонтирован костюмерный, осветительный, монтировочный и другие цеха театра. Реконструкцию провели и во внутреннем дворе театра. Ремонт был приурочен к Году театра в России и 55-летию учреждения.

Фото: администрация Перми

В конце октября после масштабной реконструкции зрительного зала открылся Дворец культуры им. Калинина. Теперь зал на 600 мест оснащен современными театральными креслами, в том числе для маломобильных групп населения, «одеждой» и автоматической механикой сцены.

Также в этом году в Перми появились две современные библиотеки: библиотека №8 им. Николая Островского в Орджоникидзевском районе и библиотека №1 им. Льва Толстого в Свердловском районе.

Фото: администрация Перми

В следующем году планируют начать реконструкции Дворца молодежи и создание третьей модельной библиотеки на площадке библиотеки №14 им. Лермонтова (ул. Калинина, 74) в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU