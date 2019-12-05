В Перми в торговом центре «Гостиный двор» нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-05T11:05:15+03:00

Владелец должен устранить все нарушения в течение года

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Прокуратура Свердловского района проверила соблюдение правил пожарной безопасности в торговом центре «Гостиный двор» на Комсомольском проспекте.

В результате проверки специалисты обнаружили множество нарушений. Так, средства пожаротушения не соответствовали нормам этого здания, а некоторые помещения использовались не по назначению.

В пресс-службе краевой прокуратуры, суд обязал владельца здания устранить все нарушения в течение года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили директора известного караоке-клуба. Заведение признали опасным для жизни и здоровья граждан. Суд признал женщину виновной в совершении преступления и приговорил к уплате уголовного штрафа в размере 170 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU