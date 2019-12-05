«Машины превратились в металлолом». В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погибли 4 человека

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-05T09:27:31+03:00

Один пострадавший скончался в больнице. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Изменить размер текста: A A

Вечером 4 декабря в Осинском районе Прикамья произошла страшная авария, жертвами которой стали 4 человека. На трассе столкнулись лоб в лоб две легковушки.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на трассе Оса-Чернушка. По предварительной информации, 43-летний житель Уфы на иномарке «Киа Рио» выехал на встречку в районе действия знака «Обгон запрещен» и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». Водитель «Киа» пытался избежать столкновения с грузовиком, которые ехал впереди.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В результате аварии три человека погибли на месте, троих отправили в больницу с серьезными травмами. Один из пострадавших скончался в больнице от сильных травм. Водитель же иномарки практически не пострадал. Ему оказана разовая помощь.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU