«Машины превратились в металлолом». В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погибли 4 человека
Вечером 4 декабря в Осинском районе Прикамья произошла страшная авария, жертвами которой стали 4 человека. На трассе столкнулись лоб в лоб две легковушки.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, ДТП произошло на трассе Оса-Чернушка. По предварительной информации, 43-летний житель Уфы на иномарке «Киа Рио» выехал на встречку в районе действия знака «Обгон запрещен» и лоб в лоб столкнулся с «Ладой Калиной». Водитель «Киа» пытался избежать столкновения с грузовиком, которые ехал впереди.
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
В результате аварии три человека погибли на месте, троих отправили в больницу с серьезными травмами. Один из пострадавших скончался в больнице от сильных травм. Водитель же иномарки практически не пострадал. Ему оказана разовая помощь.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU