Жители Мотовилихи объединяются в садовые товарищества, чтобы узаконить свое жилье

СЕГОДНЯ 07:56 2019-12-05T07:56:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители части микрорайона Запруд Мотовилихинского района пошли по пути объединения в садоводческое некоммерческое товарищество, это необходимо для минимизации юридических рисков на права владения домами и землей. Речь идет о землях, сейчас находящихся в категории «земли сельхозназначения». Дома,расположенные на них, в частности в образованном СНТ «Черемховское», входят в так называемые «спорные зоны», где расположены охранные зоны различных трубопроводов, принадлежащих хозяйствующим субъектам.

- Особенностью СНТ «Черемховское» является то, что его территория частично находится в охранной зоне газопроводов и магистрального нефтепровода. И установленные на сегодня функциональные и территориальные зоны не допускают размещения здесь жилых строений. На состоявшихся недавно публичных слушаниях обсуждалась возможность изменения функциональной зоны территории садового некоммерческого товарищества. Сейчас это земли сельхозназначения, где строительство запрещено. Планируется изменить их на земли сельхозназначения и садоводства. Если депутаты Пермской городской думы поддержат такое решение, то это станет первым шагом на пути решения проблем владельцев земельных участков в СНТ «Черемховское». Вторым шагом должна стать смена территориальной зоны, которая будет включать в себя виды разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества. Фактически речь идет о приведении формального статуса этой территории в соответствие с реальным. Люди смогут строить на своих участках дома на полностью законных основаниях. Почти полсотни участников слушаний поддержали предлагаемые изменения. Теперь слово – за депутатами Пермской городской думы, - рассказал «КП» - Пермь член регионального штаба ОНФ Игорь Лобанов.

Добавим, что среднее значение кадастровой стоимости земли в этом случае возрастет в 260 раз и составит 346 рублей за 1 кв. м, а стоимость земельных участков возрастет более чем на 40%. При смене функциональной, а в последующем и территориальной зоны у собственников земли появится возможность возведения объектов капитального строительства, на которые они смогут зарегистрировать право собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU