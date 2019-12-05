В Прикамье автоледи сбила 10-летнюю девочку
Школьница перебегала дорогу в неположенном месте
Школьницу отправили в больницу. Фото: ОГИБДД по Березниковскому округу
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В Березниках 4 декабря произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. 10-летнюю девочку сбила иномарка.
Как рассказали в ОГИБДД по Березниковскому округу, школьница перебегала дорогу в неположенном месте. 47-летняя женщина за рулем автомобиля «VOLKSWAGEN POLO» вовремя не заметила ребенка.
В результате аварии девочка получила травмы. На место выехала бригада «скорой помощи». Школьницу отправили в больницу.
По данному факту ДТП ОГИБДД Отдела МВД России по Березниковскому городскому округу проводиться проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU