В Перми на ремонт путепровода на выезде из Закамска выделят почти 71 миллион рублей
В Перми отремонтирую путепровод в Кировском районе Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что администрация Перми объявила аукцион на выполнение капитального ремонта путепровода через железную дорогу. Путепровод - часть многоуровневой развязки. Объект обеспечивает пересечение автотранспортом главных железнодорожных путей у станции Курья.
Подрядчик должен вынести коммуникации ОАО «РЖД», переустроить мостовое полотно и пролетные строения, организовать проходы. Планируется, что работы начнутся в феврале 2020. Капитальный ремонт будет проходить поочередно: по правой стороне движения с апреля по июль, по левой – с августа по ноябрь 2020 года. Полностью работы необходимо завершить до конца февраля 2021 года.
На капитальный ремонт путепровода выделят почти 71 миллион рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU