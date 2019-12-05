В Перми на ремонт путепровода на выезде из Закамска выделят почти 71 миллион рублей

СЕГОДНЯ 06:49 2019-12-05T06:49:23+03:00

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В Перми отремонтирую путепровод в Кировском районе Перми. Издание «Business Class» сообщает о том, что администрация Перми объявила аукцион на выполнение капитального ремонта путепровода через железную дорогу. Путепровод - часть многоуровневой развязки. Объект обеспечивает пересечение автотранспортом главных железнодорожных путей у станции Курья.

Подрядчик должен вынести коммуникации ОАО «РЖД», переустроить мостовое полотно и пролетные строения, организовать проходы. Планируется, что работы начнутся в феврале 2020. Капитальный ремонт будет проходить поочередно: по правой стороне движения с апреля по июль, по левой – с августа по ноябрь 2020 года. Полностью работы необходимо завершить до конца февраля 2021 года.

На капитальный ремонт путепровода выделят почти 71 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU