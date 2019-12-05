2019-12-05T06:23:11+03:00
Происшествия

В квартире в центре Перми обнаружили тело женщины

ЧП произошло 4 декабря
Лилия Абибулаева
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Хозяйка квартиры долго не появлялась на улицеХозяйка квартиры долго не появлялась на улицеФото: Василий Вахрин
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В Ленинском районе Перми в собственной квартире нашли труп женщины. Источник в правоохранительных органах сообщил, что пермячка уже была мертва долгое время.

Соседи погибшей заметили, что женщина долго не выходит на улицу. Также стал ощущаться неприятный запах рядом с ее квартирой. Когда вскрыли дверь в квартиру, нашли тело 82-летней пенсионерки. На теле женщины не было следов насильственной смерти.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на Центральном рынке нашли труп. Днем в субботу, 2 ноября, посетители Центрального рынка обнаружили в общественном туалете одного из павильонов труп молодого мужчины – на вид лет 33-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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