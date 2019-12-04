На трассе в Прикамье произошло смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-04T08:12:36+03:00

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Пермском крае произошла авария, в которой погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

По предварительной информации, авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург. Водитель иномарки «Тойота Королла» выехал на встречку в зоне действия знака «Обгон запрещен» и столкнулся с грузовиком «Мицубиси Фусо».

В результате столкновения погибли два человека. 49-летний водитель и 36-летняя женщина получили смертельные травмы. В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Иномарка получила серьезные механические повреждения. Машина превратилась в груду металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU