2019-12-03T07:32:49+03:00
Происшествия

В Перми с высоты упала 23-летняя девушка

Пострадавшую отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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ЧП произошло в Индустриальном районеЧП произошло в Индустриальном районеФото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, поздно вечером. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что из окна пятиэтажного дома на улице Декабристов упала девушка.

Известно, что 23-летняя пермячка выпала с третьего этажа. Она получила серьезные травмы, но осталась жива. На место ЧП вызвали врачей «скорой помощи». Медики осмотрели девушку и отвезли ее в городскую клиническую больницу им. Тверье.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяк из-за ссоры с женой угрожал взорвать жилой дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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