В аварии в центре Перми пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-02T09:11:57+03:00

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В центре Перми столкнулись две легковушки. Авария произошла на перекрестке улиц 25 Октября и Екатерининская.

Один автомобиль врезался в столб. У второго полностью смяло заднюю часть. В результате аварии пострадали два человека. Обоим назначено амбулаторное лечение.

Причины аварии неизвестны.

Фото: Instagram @chp_59

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный водитель иномарки сбил троих пешеходов. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, молодые люди шли по краю проезжей части во встречном направлении. В результате аварии 22-летний 22-летний пешеход погиб на месте, его два друга с переломами отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU