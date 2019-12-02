В аварии в центре Перми пострадали два человека
В центре Перми столкнулись две легковушки. Авария произошла на перекрестке улиц 25 Октября и Екатерининская.
Один автомобиль врезался в столб. У второго полностью смяло заднюю часть. В результате аварии пострадали два человека. Обоим назначено амбулаторное лечение.
Причины аварии неизвестны.
Фото: Instagram @chp_59
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье пьяный водитель иномарки сбил троих пешеходов. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, молодые люди шли по краю проезжей части во встречном направлении. В результате аварии 22-летний 22-летний пешеход погиб на месте, его два друга с переломами отправили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU