2019-12-02T07:38:03+03:00
Дом. Семья

«Сердце разрывается». Видео спасения котенка в Пермском крае, которого выбросили у водопада в мороз

Малышку назвали Евой
Лилия Абибулаева
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Малышку назвали Евой. Фото: Павел ВоробьевМалышку назвали Евой. Фото: Павел Воробьев
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- Когда снимали водопад, услышали едва заметный писк. Потом громче. В яме мы увидели мордочку, которая мяукала, потом еле-еле котенок вылез к нам, - рассказывают пермские туристы.

Ребята отправились посмотреть на красоты Пермского края, а вернулись с новым другом. Малышку, которую назвали Евой, нашли рядом с поселком Шерья в Нытвенском районе.

Фото: Павел Воробьев

Фото: Павел Воробьев

- Котенок очень плохо выглядел. Был худой, замерзший. Мы его отогрели, накормили, отмыли и дали шанс жить нормальной жизнью, - сообщает Павел Воробьев.

На шее котенка был ошейник - когда-то у малышки был хозяин.

Новые хозяева назвали котенка Евой, что значит «жизнь». И, правда, ведь малышке подарили новую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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