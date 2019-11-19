«Заставляли покупать счетчики». В Прикамье осудили лжегазовиков
В Пермском крае вынесли приговор двум местным жителям. Мужчины представлялись сотрудниками газовой службы и вынуждали пенсионеров покупать приборы учета.
Злоумышленники попадали в квартиры пожилых людей под предлогом проверки газового оборудования. А потом убеждали пенсионеров купить приборы учета. Потерпевшие соглашались. Злоумышленники продавали счетчики по цене в несколько раз выше рыночной.
Суд приговорил одного подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, другого - к одному году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка.
ИСТОЧНИК KP.RU