2019-11-19T12:45:55+03:00
Происшествия

«Заставляли покупать счетчики». В Прикамье осудили лжегазовиков

Мужчины обманывали пожилых людей
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае вынесли приговор двум местным жителям. Мужчины представлялись сотрудниками газовой службы и вынуждали пенсионеров покупать приборы учета.

Злоумышленники попадали в квартиры пожилых людей под предлогом проверки газового оборудования. А потом убеждали пенсионеров купить приборы учета. Потерпевшие соглашались. Злоумышленники продавали счетчики по цене в несколько раз выше рыночной.

Суд приговорил одного подсудимого к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, другого - к одному году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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