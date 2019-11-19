В Прикамье мужчина проник в квартиру соседа из-за громкой музыки

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-19T10:53:23+03:00

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В Чердынском районе осудят местного жителя за незаконное проникновение в квартиру соседа. Мужчина хотел поговорить по поводу громкой музыки.

Следователи выяснили, что днем 3 октября житель Красновишерска проник в квартиру своего соседа, чтобы решить вопрос с громко звучащей музыкой. Хозяин вызвал сотрудников полиции. Полицейские задержали нарушителя. Материал в отношении него передали в местный следственный отдел.

В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас он ожидает суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми возбудили уголовное дело после отравления в городских кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU