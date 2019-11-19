В Перми с начала года отловили 2405 безнадзорных собак

СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-19T09:52:59+03:00

По сообщению мэрии, бригады ловцов работают в усиленном режиме

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Администрация отчиталась о работе по отлову бездомных собак. Так, по данным мэрии, в Перми за девять месяцев 2019 года отловили 2405 собак.

Отлов осуществляется после заявления жителей. На место выезжают бригады ловцов по 2-4 человека. В среднем за выезд отлавливают до 8 животных. После отлова собаки попадают в муниципальный приют, их осматривает ветеринар, производится необходимое лечение, стерилизация, чипирование.

Дальше в дело вступают волонтеры и помогают животным обрести хозяев.

С начала 2019 года новым хозяевам выдано 1580 собак, из них 1431 – взрослые собаки, 149 – щенки.

ИСТОЧНИК KP.RU