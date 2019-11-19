В Прикамье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал с ножом на любимую
В Прикамье сотрудники Росгвардии пришли на помощь местной жительнице, на которую напал сожитель. На пульт дежурного поступил вызов о потасовке в одной из квартир Кудымкара.
На встречу сотрудникам Росгвардии вышла женщина с ножевым ранением в живот. Пострадавшей вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели ее и увезли в больницу.
Оказалось, что травму пострадавшей нанес ее сожитель. Мужчина выпил и начал выяснять с любимой отношения. Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину и передали сотрудникам полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU