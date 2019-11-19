В Прикамье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал с ножом на любимую

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-19T09:43:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье сотрудники Росгвардии пришли на помощь местной жительнице, на которую напал сожитель. На пульт дежурного поступил вызов о потасовке в одной из квартир Кудымкара.

На встречу сотрудникам Росгвардии вышла женщина с ножевым ранением в живот. Пострадавшей вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели ее и увезли в больницу.

Оказалось, что травму пострадавшей нанес ее сожитель. Мужчина выпил и начал выяснять с любимой отношения. Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину и передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что 20-летнюю пермячку осудили за убийство молодого человека

ИСТОЧНИК KP.RU