2019-11-19T09:43:55+03:00
Происшествия

В Прикамье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который напал с ножом на любимую

Женщину отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Прикамье сотрудники Росгвардии пришли на помощь местной жительнице, на которую напал сожитель. На пульт дежурного поступил вызов о потасовке в одной из квартир Кудымкара.

На встречу сотрудникам Росгвардии вышла женщина с ножевым ранением в живот. Пострадавшей вызвали «скорую помощь». Медики осмотрели ее и увезли в больницу.

Оказалось, что травму пострадавшей нанес ее сожитель. Мужчина выпил и начал выяснять с любимой отношения. Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину и передали сотрудникам полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что 20-летнюю пермячку осудили за убийство молодого человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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