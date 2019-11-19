2019-11-19T09:30:03+03:00
Общество

«Азот» повышает надежность электроснабжения

Общая стоимость технического перевооружения составит более 28 млн рублей
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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В рамках программы «Повышение надежности электроснабжения филиала «Азот» заменена подстанция №47, одна из шести, питающих оборудование агрегата №1 производства аммиака. Общая стоимость технического перевооружения составит более 28 млн рублей.

Мощность новой системы электроснабжения подстанции - 3200 кВА, что на 1200 кВА больше прежней. Этого хватит, чтобы обеспечить электричеством несколько сотен жилых квартир. За счет увеличения мощности на агрегате №1 можно будет проводить расширение производства с возможностью присоединения новых потребителей. Её преимущества – надежность, простота в эксплуатации и ремонте оборудования, экологичность.

Внедрением нового оборудования занимались специалисты подрядной организации, которая имеет многолетний опыт работы в области внедрения и обслуживания систем электроснабжения, автоматизации, электропривода и энергосбережения. Оборудование изготовлено отечественным производителем. На новой подстанции установлены сухие трансформаторы, которые представляют собой один из современных пожаро- и экологически безопасных типов оборудования.

Кроме замены оборудования на подстанции №47 полностью отремонтировано помещение: заменены пожарная сигнализация, освещение, построена новая фальш-кровля, залиты кабельные каналы, оштукатурены и покрашены стены и выровнен пол. Подстанция обновилась полностью. Она оборудована по последнему слову техники и отвечает всем требованиям современного производства.

Сергей Загвоздкин, главный энергетик филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Программа «Повышение надежности электроснабжения филиала «Азот» позволяет нам обновить оборудование и повысить уровень электробезопасности при эксплуатации подстанции. В прошлом году мы заменили электрооборудование на подстанциях №33. В 2020 году планируем провести техническое перевооружение еще двух подстанций филиала «Азот».

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