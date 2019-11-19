2019-11-19T09:24:41+03:00
Происшествия

В Перми рано утром сгорела припаркованная машина

Жители микрорайона Левшина проснулись от хлопков
Лилия Абибулаева
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Фото: Подслушано ЛевшиноФото: Подслушано Левшино
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Во дворе одного из многоэтажных домов Орджоникидзевского района рано утром загорелась машина. Двор наполнил серый густой дым.

Очевидцы вызвали пожарных, но спасти машину не удалось. «Шкода Октавия», как сообщают свидетели происшествия, выгорела полностью. Однако сотрудникам ГУ МЧС удалось локализовать огонь, пламя не перебросилось на соседние машины.

Во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми спасатели вынесли из горящего дома два газовых баллона. Когда пожарные приехали на место ЧП, дом был в огне. Было известно, что в здании находятся два газовых баллона, взрыв которых может быть опасен для соседних построек. Сотрудники ГУ МЧС вынесли баллоны из горящего здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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