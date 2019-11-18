2019-11-18T06:38:16+03:00
Общество

В 2020 году в пермском аэропорту планируют запустить телетрапы

Срок запуска сдвинулся из-за ремонта перрона
Лилия Абибулаева
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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Пермский аэропорт «Большое Савино» планирует запустить телескопические трапы только в следующем году. Издание «Business Class» сообщает, что эту тему обсудили на совещании с заместителем правительства РФ Виталием Мутко.

Политик отметил, что министерство транспорта должно обратить внимание на этот вопрос, так как, согласно поставленной задаче, ремонт аэровокзального комплекса должен закончиться не позднее апреля 2020 года.

Срок запуска телетрапов сдвинулся из-за отставания от графика реконструкции перрона и рулежных дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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