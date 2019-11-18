В 2020 году в пермском аэропорту планируют запустить телетрапы

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-18T06:38:16+03:00

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Пермский аэропорт «Большое Савино» планирует запустить телескопические трапы только в следующем году. Издание «Business Class» сообщает, что эту тему обсудили на совещании с заместителем правительства РФ Виталием Мутко.

Политик отметил, что министерство транспорта должно обратить внимание на этот вопрос, так как, согласно поставленной задаче, ремонт аэровокзального комплекса должен закончиться не позднее апреля 2020 года.

Срок запуска телетрапов сдвинулся из-за отставания от графика реконструкции перрона и рулежных дорожек.

ИСТОЧНИК KP.RU