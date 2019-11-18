В Перми прошел ежегодный вертикальный забег

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-18T06:26:05+03:00

В этом году спортсмены взбирались на бизнес-центр «Жемчужина»

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В Перми прошел третий благотворительный вертикальный забег «Забег на Высоту 2019». Площадкой мероприятия стало одно из самых высоких зданий города - бизнес-центр «Жемчужина».

Спортсмены преодолели высоту в 98 метров, 25 этажей и 550 ступеней. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Москвы, Башкортостана, Свердловской области, Удмуртии, Кировской области.

Всего в забеге приняли участие 350 человек. Самый молодому участнику 5 лет, а самому возрастному 60 лет, средний возраст участников 29 лет.

Часть собранных денежных средств с каждого участника, согласно «Положения о забеге» будут переданы в Благотворительный фонд «Берегиня»

ИСТОЧНИК KP.RU