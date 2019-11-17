2019-11-17T17:51:13+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Пермском крае возможен гололед и мокрый снег

Из-за неблагоприятных явлений возможны заторы
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае в 17 и 18 ожидается гололед и мокрый снег.

На юге края будет идти умеренный снег. На дорогах возможна гололедица. Сотрудники ведомства просят жителей быть внимательнее, избегать находиться рядом с деревьями и линиями электропередач.

В ГУ МЧС предупредили, что при такой погоде повысится вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий,

- Возможны также заторы в движении транспорта на всей территории Пермского края в связи с несоблюдением правил дорожного движения, неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия и сложными погодными условиями, - сообщили в ведомстве. - На прикамских дорогах будет гололедица, а в воздухе по утрам образуется туман.

Кроме того, по предварительным прогнозам, в начале недели вновь похолодает, а к среде в ночные часы температура может опуститься до – 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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