В Перми закрыли кафе в спорткомплексе "Олимпия", где отравился 11-летний школьник
ЧП произошло в субботу, 16 ноября. 11-летнего школьника экстренно госпитализировали в больницу. Жизнь мальчика висела на волоске, но врачам удалось его спасти. По последним данным, ребенок находится в тяжелом состоянии.
По словам мамы мальчика, ему стало плохо после ужина в буфете спорткомплекса.
В «Олимпии» подтвердили информацию и сообщили, что кафе закрыто, а в отношении компании-арендатора проводится проверка.
- В субботу зафиксирован случай заражения кишечной инфекцией у посетителей кафе-арендатора в спорткомплексе. Кафе закрыто, в отношении компании-арендатора проводится проверка, будут приняты все необходимые меры, - сообщили в спорткомплексе. - Пожалуйста, если вы ели в кафе на смотровой площадке на этой неделе и чувствуете себя нехорошо, обратитесь к врачу.
Также в «Олимпии» отметили, что юристы спорткомплекса готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU