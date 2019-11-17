2019-11-17T13:21:56+03:00
Общество

В Перми закрыли кафе в спорткомплексе "Олимпия", где отравился 11-летний школьник

Мальчик в больнице в тяжелом состоянии
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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ЧП произошло в субботу, 16 ноября. 11-летнего школьника экстренно госпитализировали в больницу. Жизнь мальчика висела на волоске, но врачам удалось его спасти. По последним данным, ребенок находится в тяжелом состоянии.

По словам мамы мальчика, ему стало плохо после ужина в буфете спорткомплекса.

В «Олимпии» подтвердили информацию и сообщили, что кафе закрыто, а в отношении компании-арендатора проводится проверка.

- В субботу зафиксирован случай заражения кишечной инфекцией у посетителей кафе-арендатора в спорткомплексе. Кафе закрыто, в отношении компании-арендатора проводится проверка, будут приняты все необходимые меры, - сообщили в спорткомплексе. - Пожалуйста, если вы ели в кафе на смотровой площадке на этой неделе и чувствуете себя нехорошо, обратитесь к врачу.

Также в «Олимпии» отметили, что юристы спорткомплекса готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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