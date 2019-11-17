Из-за ДТП с автобусом в Перми образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 08:09 2019-11-17T08:09:13+03:00

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В субботу, 16 ноября, автомобилистам пришлось постоять на перекрестке Шоссе Космонавтов и Братьев Игнатовых. Там, столкнулись иномарка «Hyundai» и автобус.

В аварии никто не пострадал. Но в социальных сетях отмечают, что из-за ДТП на Шоссе Космонавтов образовалась огромная пробка в обе стороны. Автобус перекрыл практически полностью перекрыл одну из полос улицы.

Причины аварии уточняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье произошла страшная авария. В районе поселка Николаев Посад 39-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU