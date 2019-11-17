2019-11-17T07:49:48+03:00
Общество

В прикамской колонии заключенным не доплачивали зарплату

Не начислялся районный коэффициент
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Прокуратура Усольского района выявила нарушение охраны труда в деятельности исправительной колонии №1 в Соликамске.

Осужденным занижали заработную плату, лишая районного коэффициента 15%. Кроме того, не велся учет индивидуальных средств защиты для заключенных, никто не фиксировал продолжительность сверхурочной работы.

В результате проверки Усольской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях юридическое лицо было признано виновным и оштрафовано на 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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