«Сжег венки и сломал надгробия». В Прикамье задержали мужчину, который устроил погром на кладбище
Мотива своих действий мужчина не объяснил
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Сивинского района. Мужчина устроил погром на местном кладбище.
Жители района, придя на кладбище почтить память близких, увидели сожженные венки и сломанные надгробия. Виновником разгрома оказался 36-летний местный житель. Мужчину быстро задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
Подозреваемый сознался в содеянном, но мотива не объяснил.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU