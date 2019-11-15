«Сжег венки и сломал надгробия». В Прикамье задержали мужчину, который устроил погром на кладбище

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-15T11:43:44+03:00

Мотива своих действий мужчина не объяснил

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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Сивинского района. Мужчина устроил погром на местном кладбище.

Жители района, придя на кладбище почтить память близких, увидели сожженные венки и сломанные надгробия. Виновником разгрома оказался 36-летний местный житель. Мужчину быстро задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Подозреваемый сознался в содеянном, но мотива не объяснил.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU