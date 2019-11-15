В Перми с 17 ноября изменятся маршруты автобусов №2 и №3

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-15T11:25:41+03:00

Изменения вступят в силу в воскресенье, чтобы жителям было легче адаптироваться

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В Перми в ближайшие выходные изменятся маршруты нескольких автобусов. С 17 ноября автобусный маршрут №2 в направлении станции «Пермь-1» будет следовать от Комсомольского проспекта по улицам Монастырской, Сибирской и Советской. В обратном направлении – по улицам Советской, 25 Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования.

Автобус №3 в направлении станции «Пермь-1» будет следовать до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова». В обратном направлении автобус будет идти по улицам 25 Октября, Советской, Сибирской и далее по маршруту следования.

Также для удобства пассажиров на улице Советской оборудуют остановочный комплекс с павильоном.

Изменения вступят в силу в воскресенье, 17 ноября, чтобы жители смогли адаптироваться перед началом недели.

ИСТОЧНИК KP.RU