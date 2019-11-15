В Перми с 17 ноября изменятся маршруты автобусов №2 и №3
В Перми в ближайшие выходные изменятся маршруты нескольких автобусов. С 17 ноября автобусный маршрут №2 в направлении станции «Пермь-1» будет следовать от Комсомольского проспекта по улицам Монастырской, Сибирской и Советской. В обратном направлении – по улицам Советской, 25 Октября, Монастырской, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования.
Автобус №3 в направлении станции «Пермь-1» будет следовать до остановочного пункта «Сквер им. Решетникова». В обратном направлении автобус будет идти по улицам 25 Октября, Советской, Сибирской и далее по маршруту следования.
Также для удобства пассажиров на улице Советской оборудуют остановочный комплекс с павильоном.
Изменения вступят в силу в воскресенье, 17 ноября, чтобы жители смогли адаптироваться перед началом недели.
ИСТОЧНИК KP.RU