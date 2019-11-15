В пермской школе произошел пожар
По предварительной информации, детей эвакуировали
-Фото: Василий Вахрин
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В Индустриальном районе Перми в разгар учебного дня произошел пожар в школе №108. Загорелись провода на первом этаже здания.
Информации о пострадавших пока нет. По предварительной информации, всех учеников эвакуировали. Причины ЧП уточняются.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что всех пострадашив при поажре нет. Всех эвакуировали. Сейчас устанавливают причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU