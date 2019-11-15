В пермской школе произошел пожар

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-15T11:11:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Перми в разгар учебного дня произошел пожар в школе №108. Загорелись провода на первом этаже здания.

Информации о пострадавших пока нет. По предварительной информации, всех учеников эвакуировали. Причины ЧП уточняются.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что всех пострадашив при поажре нет. Всех эвакуировали. Сейчас устанавливают причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU