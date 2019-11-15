Стали известны подробности ДТП на трассе в Прикамье, где сгорел микроавтобус

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-15T10:33:00+03:00

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В социальных сетях сообщили о том, что на трассе Полазна-Чусовой сгорел пассажирский микроавтобус.

В УГИБДД по Пермскому краю рассказали подробности происшествия. По предварительной информации, в 10:30 15 ноября микроавтобус «Мерседес-Бенц» загорелся. Водитель съехал в кювет и быстро выпрыгнул из автобуса, получив травму. Его отправили в больницу.

Позже стало известно, что возгорание произошло в моторном отсеке.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники ГИБДД. На данном участке автодороги затруднений в движении нет.

ИСТОЧНИК KP.RU