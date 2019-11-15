В Прикамье на трассе сгорел пассажирский микроавтобус
ЧП произошло утром в пятницу, 15 ноября, на трассе Полазна-Чусовой. По сообщению очевидцев, микроавтобус съехал в кювет и загорелся.
Густой черный дым от пожара было видно издалека. Автомобиль был полностью объят огнем. Неподалеку от горящего автобуса лежал человек.
В Прикамье на трассе сгорел микроавтобус с пассажирами Видео: "Авто Пермь".
На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии выясняются.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье машина «скорой помощи» перевернулась и улетела в кювет. 56-летний водитель машины «Скорой» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.
ИСТОЧНИК KP.RU