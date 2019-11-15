В Прикамье на трассе сгорел пассажирский микроавтобус

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-15T10:29:11+03:00

Фото: скриншот с видео из группы "Авто Пермь"

По предварительной информации, один человек пострадал [Видео]

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ЧП произошло утром в пятницу, 15 ноября, на трассе Полазна-Чусовой. По сообщению очевидцев, микроавтобус съехал в кювет и загорелся.

Густой черный дым от пожара было видно издалека. Автомобиль был полностью объят огнем. Неподалеку от горящего автобуса лежал человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/743935" frameborder="0"></iframe> В Прикамье на трассе сгорел микроавтобус с пассажирами Видео: "Авто Пермь".

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Причины аварии выясняются.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье машина «скорой помощи» перевернулась и улетела в кювет. 56-летний водитель машины «Скорой» превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU