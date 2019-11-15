«Ждите! Идите!». В Перми появились светофоры с сенсорным табло вызова для пешеходов
Вместо зеленого или красного человечка на некоторых светофорах Перми теперь мигает надпись «Ждите» или «Идите». Кроме того, пешеходу теперь не нужно нажимать кнопку. Достаточно просто поднести руку к сенсорному табло.
Новые светофоры установили на трех пешеходах города: на улице Солдатова вблизи остановки общественного транспорта «Микрорайон Краснова», на улице Соликамской вблизи остановки «Камтекс» и на пересечении улиц Славянова и Смирнова.
- Пока мы будем тестировать данные устройства в условиях нашего города, затем примем решение о возможности дальнейшего использования их на других участках, - рассказали в Пермской дирекции дорожного движения.
Также светофоры оборудованы звуковым сопровождением. Они построены из антивандальных материалов.
ИСТОЧНИК KP.RU