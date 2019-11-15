2019-11-15T09:52:46+03:00
Общество

«Ждите! Идите!». В Перми появились светофоры с сенсорным табло вызова для пешеходов

В городе их 6
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Вместо зеленого или красного человечка на некоторых светофорах Перми теперь мигает надпись «Ждите» или «Идите». Кроме того, пешеходу теперь не нужно нажимать кнопку. Достаточно просто поднести руку к сенсорному табло.

Новые светофоры установили на трех пешеходах города: на улице Солдатова вблизи остановки общественного транспорта «Микрорайон Краснова», на улице Соликамской вблизи остановки «Камтекс» и на пересечении улиц Славянова и Смирнова.

- Пока мы будем тестировать данные устройства в условиях нашего города, затем примем решение о возможности дальнейшего использования их на других участках, - рассказали в Пермской дирекции дорожного движения.

Также светофоры оборудованы звуковым сопровождением. Они построены из антивандальных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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