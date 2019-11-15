Жительница Прикамья взыскала 500 тысяч рублей, поскользнувшись на тротуаре
Общество, обслуживающее дорожку, вовремя не произвело очистку
-Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В марте 2019 года жительница Осы поскользнулась на обледенелой дорожке, упала и сломала шейку бедра и левое плечо.
Женщине предстояло тяжелое и дорогостоящее лечение. Компенсацию медицинских расходов и морального вреда пострадавшая решила возместить через суд.
Было установлено, что участок, где женщина получила травму обслуживает ООО «Домовой-Групп». Общество вовремя не произвело очистку тротуара ото льда.
Пермский краевой суд встал на сторону пострадавшей и взыскал с ООО «Домовой-Групп» 500 тысяч рублей в пользу женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU