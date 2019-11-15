2019-11-15T08:15:42+03:00
Общество

В пермский центр помощи бездомным людям взяли на работу кота из приюта

Он встречает гостей на стойке администратора и сидит у них на коленках
Елена КОНОВА
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Фото Марика предоставил центр "Территория передышки"Фото Марика предоставил центр "Территория передышки"
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В центр "Территория передышки", который помогает бездомным людям, взяли на работу кота. Марик тоже раньше был бездомным. Его нашли на улице в ужасном состоянии - кот был в ранах, грязный и очень худой. Ему пришлось удалить один глаз - это последствие жизни на улице.

- Кроме того, у Марика обнаружили вирус иммунодефицита кошек, и он не может контактировать с другими кошками, - сообщили в центре. - Марик жил в приюте, где его вылечили и привели в порядок. Но хозяев для котика не нашлось. Не так давно мы забрали его в "Территорию передышки" и взяли на работу в качестве кота-терапевта.

Марик встречает гостей у стойки администратора, сидит у бездомных на коленках и вместе с ними пьет чай, успокаивая их своим мурчанием. Котика все очень любят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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