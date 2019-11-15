В Прикамье наказали подрядчика за нарушение экологического законодательства

СЕГОДНЯ 08:07 2019-11-15T08:07:16+03:00

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В Пермском крае природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности подрядчика при капитальном ремонте здания. Реконструкция осуществлялась в рамках госконтракта.

Подрядчик не вел учет экологически опасных отходов, не провел паспортизацию отходов . Также компания не отправила отчет об отходах в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю.

Прокурор вынес директору компании представление. 4 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время все нарушения устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU