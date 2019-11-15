В Прикамье женщина напала с ножом на своего сожителя
Злоумышленница была ранее судима за подобное преступление
-Фото: Василий Вахрин
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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Соликамска. Она набросилась с ножом на своего сожителя.
Сотрудники полиции выяснили, что женщина поссорилась со своим сожителем. Разозлившись, она схватила нож и ударила мужчину им в грудь.
Пострадавшего удалось спасти. Мужчину с колото-резанным ранением груди доставили в больницу. Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Оказалось, что злоумышленница уже была судима за подобное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU