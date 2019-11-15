В Прикамье женщина напала с ножом на своего сожителя

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-15T07:48:35+03:00

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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Соликамска. Она набросилась с ножом на своего сожителя.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина поссорилась со своим сожителем. Разозлившись, она схватила нож и ударила мужчину им в грудь.

Пострадавшего удалось спасти. Мужчину с колото-резанным ранением груди доставили в больницу. Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Оказалось, что злоумышленница уже была судима за подобное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU