2019-11-15T07:48:35+03:00
Происшествия

В Прикамье женщина напала с ножом на своего сожителя

Злоумышленница была ранее судима за подобное преступление
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 43-летней жительницы Соликамска. Она набросилась с ножом на своего сожителя.

Сотрудники полиции выяснили, что женщина поссорилась со своим сожителем. Разозлившись, она схватила нож и ударила мужчину им в грудь.

Пострадавшего удалось спасти. Мужчину с колото-резанным ранением груди доставили в больницу. Женщину задержали и водворили в изолятор временного содержания. Оказалось, что злоумышленница уже была судима за подобное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Прикамья взыскала 500 тысяч рублей, поскользнувшись на тротуаре
Житель Прикамья пропал без вести после развода с женой
В пермский центр помощи бездомным людям взяли на работу кота из приюта
В Прикамье наказали подрядчика за нарушение экологического законодательства
Стали известны подробности страшного ДТП в Прикамье, где погиб мужчина
Житель Прикамья случайно утопил двух человек
«Машину разорвало на куски». В Прикамье при столкновении «Лады» и КамАЗа погиб мужчина
В Прикамье создадут оператора пассажирских перевозок
«Молот-Прикамье» проиграл «Нефтянику» из Альметьевска
Скелет пермяка, которого разыскивали с июля, нашли висящим на дереве в Санкт-Петербурге
В Перми действуют фальшивые инспекторы Роструда
На Пермь-I все же будут ходить автобусы
На все выходные закроют движение транспорта на улице Героев Хасана в Перми