Стали известны подробности страшного ДТП в Прикамье, где погиб мужчина
В четверг, 14 ноября, в 12:25 на трассе Ильинский-Чермоз столкнулись КамАЗ и «Лада». В результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. На дороге Ильинский-Чермоз 46-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкнулся с КамАЗом. Грузовик съехал в кювет, а легковушку смяло, как консервную банку.
Водитель «Лады» скончался на месте от полученных травмы.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU