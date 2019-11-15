Стали известны подробности страшного ДТП в Прикамье, где погиб мужчина

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-15T07:38:13+03:00

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В четверг, 14 ноября, в 12:25 на трассе Ильинский-Чермоз столкнулись КамАЗ и «Лада». В результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. На дороге Ильинский-Чермоз 46-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкнулся с КамАЗом. Грузовик съехал в кювет, а легковушку смяло, как консервную банку.

Водитель «Лады» скончался на месте от полученных травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU