2019-11-15T07:38:13+03:00
Происшествия

Стали известны подробности страшного ДТП в Прикамье, где погиб мужчина

Авария произошла на трассе Чермоз-Новоильинский
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В четверг, 14 ноября, в 12:25 на трассе Ильинский-Чермоз столкнулись КамАЗ и «Лада». В результате ДТП погиб водитель отечественной легковушки.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности аварии. На дороге Ильинский-Чермоз 46-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкнулся с КамАЗом. Грузовик съехал в кювет, а легковушку смяло, как консервную банку.

Водитель «Лады» скончался на месте от полученных травмы.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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