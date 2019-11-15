2019-11-15T07:39:12+03:00
Происшествия

«Машину разорвало на куски». В Прикамье при столкновении «Лады» и КамАЗа погиб мужчина

Авария произошла на трассе Чермоз - Ильинский [Видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram @Chp_59Фото: Instagram @Chp_59
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Страшное ДТП произошло в четверг, 14 ноября, на трассе Чермоз- Ильинский. По сообщению пользователей социальных сетей, отечественная легковушка столкнулась с КамАЗом. Грузовик съехал в кювет, а от «Лады» не осталось живого места. Машина превратилась в груду металлолома.

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В Прикамье при столкновении Лады и КамАЗа погиб мужчина Видео: Instagram @Chp_59
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В социальных сетях очевидцы утверждают, что водитель легкового автомобиля погиб. О состоянии водителя большегруза пока ничего неизвестно.

Причины ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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