В Прикамье создадут оператора пассажирских перевозок

СЕГОДНЯ 06:40 2019-11-15T07:29:10+03:00

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13 ноября на заседании Правительства Пермского края был принят документ о создании оператора Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока.

Учреждение будет контролировать поэтапное внедрении и работу новой транспортной модели. Также оператор сможет проводить конкурсы по обслуживанию мужмуниципальных маршрутов.

- Со следующего года – запускаем первые 7 так называемых социальных маршрутов. Они охватят те населенные пункты, откуда сложно добраться до медучреждений. Закупаем более 50 новых автобусов для межмуниципальных и междугородних маршрутов, постепенно будем обновлять автопарк. Поставил задачу Минтрансу, чтобы новая модель заработала к 2022 на всей территории края, - отметил на заседании Максим Решетников.

ИСТОЧНИК KP.RU