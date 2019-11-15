В Прикамье создадут оператора пассажирских перевозок
13 ноября на заседании Правительства Пермского края был принят документ о создании оператора Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока.
Учреждение будет контролировать поэтапное внедрении и работу новой транспортной модели. Также оператор сможет проводить конкурсы по обслуживанию мужмуниципальных маршрутов.
- Со следующего года – запускаем первые 7 так называемых социальных маршрутов. Они охватят те населенные пункты, откуда сложно добраться до медучреждений. Закупаем более 50 новых автобусов для межмуниципальных и междугородних маршрутов, постепенно будем обновлять автопарк. Поставил задачу Минтрансу, чтобы новая модель заработала к 2022 на всей территории края, - отметил на заседании Максим Решетников.
ИСТОЧНИК KP.RU