2019-11-15T06:26:45+03:00
Спорт

«Молот-Прикамье» проиграл «Нефтянику» из Альметьевска

Матч закончился со счетом 1:3
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В четверг, 14 ноября, «Молот-Прикамье» принимал альметьевский «Нефтяник». Это давний соперник пермских хоккеистов. В этом сезоне пермяки встречались с «Нефтяником» дважды, но оба раза матч закончился поражением пермской команды.

На домашнем льду «Молот» снова проиграл, но пермяки оказали активное сопротивление. За 4:20 до конца первого периода счет открыл игрок «Молота» Иван Николишин. Во втором периоде «медведи» не смогли удержать преимущество. Удача была на стороне соперника. «Нефтяник» забросил две шайбы в ворота хозяев.

Во втором периоде матча между игроками «Молота» и «Нефтяника» началась потасовка. Пермяк бросил на лед перчатки и шлем, вызывая соперника на бой, но игрок «Нефтяника» отказался от поединка.

Матч закончился со счетом 1:3 в пользу гостей. Уже в конце ноября пермяки встретятся с двумя китайскими командами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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