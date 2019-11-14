Скелет пермяка, которого разыскивали с июля, нашли висящим на дереве в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 19:33 2019-11-14T19:39:37+03:00

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43-летнего пермяка, переехавшего недавно в Санкт-Петербург, и полицейские, и волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали с конца июля. Мужчина ушел из дома и бесследно пропал. И вот 13 ноября двое школьников, гулявшие по парку рядом со спортивным комплексом «Газпром», обнаружили его скелет, висящий на дереве.

Ребята позвонили в полицию. Приехавшие на место полицейские в лежавшей рядом сумке нашли документы, по которым удалось установить личность погибшего, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины. По предварительным данным, смерть некриминальная.

ИСТОЧНИК KP.RU