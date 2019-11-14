2019-11-14T19:39:37+03:00
Происшествия

Скелет пермяка, которого разыскивали с июля, нашли висящим на дереве в Санкт-Петербурге

На него случайно наткнулись двое школьников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Тело нашли в паркеТело нашли в паркеФото: Алена ОВЧИННИКОВА
Изменить размер текста:

43-летнего пермяка, переехавшего недавно в Санкт-Петербург, и полицейские, и волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали с конца июля. Мужчина ушел из дома и бесследно пропал. И вот 13 ноября двое школьников, гулявшие по парку рядом со спортивным комплексом «Газпром», обнаружили его скелет, висящий на дереве.

Ребята позвонили в полицию. Приехавшие на место полицейские в лежавшей рядом сумке нашли документы, по которым удалось установить личность погибшего, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины. По предварительным данным, смерть некриминальная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми действуют фальшивые инспекторы Роструда
На Пермь-I все же будут ходить автобусы
На все выходные закроют движение транспорта на улице Героев Хасана в Перми
В Прикамье будут судить парня, который утопил двух пассажиров лодки
В сети появилось видео, как в Перми водитель "Инфинити" протаранил шлагбаум, скрываясь от полиции
Жителей Мотовилихинского района в Перми ждут массовые отключения воды
С 2020 года финансирование нацпроектов в Пермском крае будет увеличено на 10%
"На себя не похожа". Катерина Шпица поделилась снимком в откровенном платье
Жители Прикамья обеспокоены судьбой лебедя, который не улетел зимовать на юг
На трассе в Прикамье машина «скорой помощи» перевернулась и улетела в кювет
В прикамской школе неизвестный распылил газовый баллончик
Инспекция госжилнадзора исключила необоснованную плату за вывоз отходов из платежек 6 тысяч жителей
В Перми владелица дома престарелых пыталась переписать на себя квартиру женщины-инвалида
В Прикамье мужчина из мести убил сожителя бывшей жены
Житель Прикамья заплатил долг в полмиллиона, чтобы не потерять работу
В Прикамье женщина зарезала соседа, когда он стал за ней ухаживать
В Прикамье зарплаты пожарным могут повысить на 11%
В Перми объявили конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году
В Прикамье из-за гололеда пострадали больше 1000 человек
В Прикамье трое мужчин надругались над знакомым и избили его до смерти
В Прикамье мужчина ударил ножом пенсионерку
В Пермь может приехать вице-премьер Виталий Мутко
Перевозчики продолжат обслуживать маршруты из отдаленных районов Перми