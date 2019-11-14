Скелет пермяка, которого разыскивали с июля, нашли висящим на дереве в Санкт-Петербурге
43-летнего пермяка, переехавшего недавно в Санкт-Петербург, и полицейские, и волонтеры отряда «Лиза Алерт» разыскивали с конца июля. Мужчина ушел из дома и бесследно пропал. И вот 13 ноября двое школьников, гулявшие по парку рядом со спортивным комплексом «Газпром», обнаружили его скелет, висящий на дереве.
Ребята позвонили в полицию. Приехавшие на место полицейские в лежавшей рядом сумке нашли документы, по которым удалось установить личность погибшего, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины. По предварительным данным, смерть некриминальная.
ИСТОЧНИК KP.RU