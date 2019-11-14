На Пермь-I все же будут ходить автобусы

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-14T18:15:39+03:00

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После переноса маршрутов движения автобусов №2 и №3 с улицы Монастырская на улицу Советская добираться пермякам до Речного вокзала и станции Пермь-I будет непросто. Как мы уже писали, конечной остановкой этих маршрутов станет Завод Шпагина. Но как быть тем горожанам, которым надо попасть как раз на Пермь-I?

Как оказалось, это можно будет сделать на автобусе №51. Этот маршрут, как указано в проекте изменений в документ планирования регулярных перевозок, опубликованном на сайте городской администрации, соединит Комсомольскую площадь и станцию Пермь-I.

Автобус № 51 будет ходить по Комсомольскому проспекту, улицам Сибирской, Советской, Монастырской, останавливаясь у кинотеатров «Кристалл» и «Октябрь», на Октябрьской площади, у ЦУМа, на улице Советская и у Художественной галереи. В обратном направлении – по улицам Монастырская, Советская, 25 Октября, и Комсомольский проспект.

Этот маршрут будет введен временно, с 1 января по 31 мая 2020 года. Кстати, в проекте новой маршрутной сети, опубликованной на том же сайте горадминистрации, автобус №51 планировалось пустить по маршруту «Микрорайон Владимирский – Пермь I».

ИСТОЧНИК KP.RU