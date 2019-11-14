В Прикамье будут судить парня, который утопил двух пассажиров лодки
Трагедия на воде произошла этим летом на реке Коса.
Июльским вечером трое жителей поселка Кордон Косинского района сели в моторную лодку и помчались по реке. На моторе сидел 26-летний парень. В какой-то момент моторка перевернулась. Обоим пассажирам не удалось выплыть.
Теперь оставшегося в живых владельца мотолодки будут судить.
- Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - 19 июля в вечернее время он управлял принадлежащей ему моторной лодкой на реке Коса. При этом прав он не имел. Спасательных средств в лодке тоже не было. Мотолодка опрокинулась, и пассажиры - 30 и 31-летние жители Косинского района - утонули в воде.
Как сообщили следователи, материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU