2019-11-14T16:31:08+03:00
Происшествия

В Прикамье будут судить парня, который утопил двух пассажиров лодки

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности
Андрей МАТЛИН
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Коса - река норовистая. Фото: Викимапия.Коса - река норовистая. Фото: Викимапия.
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Трагедия на воде произошла этим летом на реке Коса.

Июльским вечером трое жителей поселка Кордон Косинского района сели в моторную лодку и помчались по реке. На моторе сидел 26-летний парень. В какой-то момент моторка перевернулась. Обоим пассажирам не удалось выплыть.

Теперь оставшегося в живых владельца мотолодки будут судить.

- Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - 19 июля в вечернее время он управлял принадлежащей ему моторной лодкой на реке Коса. При этом прав он не имел. Спасательных средств в лодке тоже не было. Мотолодка опрокинулась, и пассажиры - 30 и 31-летние жители Косинского района - утонули в воде.

Как сообщили следователи, материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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