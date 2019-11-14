В Прикамье будут судить парня, который утопил двух пассажиров лодки

СЕГОДНЯ 16:31 2019-11-14T16:31:08+03:00

Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности

Изменить размер текста: A A

Трагедия на воде произошла этим летом на реке Коса.

Июльским вечером трое жителей поселка Кордон Косинского района сели в моторную лодку и помчались по реке. На моторе сидел 26-летний парень. В какой-то момент моторка перевернулась. Обоим пассажирам не удалось выплыть.

Теперь оставшегося в живых владельца мотолодки будут судить.

- Ему предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - 19 июля в вечернее время он управлял принадлежащей ему моторной лодкой на реке Коса. При этом прав он не имел. Спасательных средств в лодке тоже не было. Мотолодка опрокинулась, и пассажиры - 30 и 31-летние жители Косинского района - утонули в воде.

Как сообщили следователи, материалы дела переданы в суд. Обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU