В прикамской школе неизвестный распылил газовый баллончик

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-14T12:45:01+03:00

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В селе Бершеть Пермского района в общеобразовательной школе распылили газовый баллончик. Сообщение о происшествии поступило 14 ноября в разгар учебного дня.

Из здания эвакуировали 520 человек. Во время ЧП никто из персонала и учеников не пострадал. Всех учащихся освободили от занятий и отпустили домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми неизвестный распылил газовый баллончик в салоне автобуса. Это произошло в субботу, 12 октября, когда автобус приехал на остановку «1905 года». Источник, близкий к ситуации, сообщил, что неизвестный мужчина достал газовый баллончик и распылил его в салоне автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU