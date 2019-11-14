В Перми закрыли опасную гостиницу

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-14T06:23:44+03:00

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В центре Перми из-за нарушений правил антитеррористической защищенности и пожарной безопасности закрыли гостиницу.

В ходе прокурорской проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Прежде всего, отель располагался в цокольном этаже 5-этажного здания. Также в помещении отсутствовали системы видеонаблюдения и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, тревожная сигнализация, информационный стенд со схемой эвакуации и с номерами экстренных служб.

Кроме того, не было пожарной сигнализации, а у пожарного оборудования истек срок годности.

Мотовилихинский суд Перми удовлетворил иск прокурора Дзержинского района. Деятельность гостиницы была приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU