В Перми закрыли опасную гостиницу
В центре Перми из-за нарушений правил антитеррористической защищенности и пожарной безопасности закрыли гостиницу.
В ходе прокурорской проверки были обнаружены многочисленные нарушения. Прежде всего, отель располагался в цокольном этаже 5-этажного здания. Также в помещении отсутствовали системы видеонаблюдения и оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, тревожная сигнализация, информационный стенд со схемой эвакуации и с номерами экстренных служб.
Кроме того, не было пожарной сигнализации, а у пожарного оборудования истек срок годности.
Мотовилихинский суд Перми удовлетворил иск прокурора Дзержинского района. Деятельность гостиницы была приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU